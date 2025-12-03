Rimborsi autostrade per disagi dal 2026 Consumatori non ci credono

Dal 2026 i disagi in autostrada dovranno essere rimborsati, ma solo in determinate situazioni. Lo ha deciso con una delibera il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Critiche le associazioni dei consumatori. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rimborsi autostrade per disagi dal 2026. Consumatori non ci credono

