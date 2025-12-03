Rimadesio rimonta fatale | Ci siamo fatti intimorire

"Non siamo ancora sufficientemente maturi per fare una prestazione continua lungo tutti i 40 minuti in trasferta, su un campo difficile come quello di Agrigento e contro una squadra fortissima, contrariamente a quanto dice la classifica, che si è rinforzata ulteriormente negli ultimi giorni", dice Quilici che ad Agrigento ci ha allenato lo scorso anno e che per almeno due quarti ha accarezzato il sogno di gustarsi la vendetta dell’ex. Sogno svanito nel corso del terzo periodo in cui la Moncada segna 33 punti punendo sistematicamente ogni errore commesso dai brianzoli che perdono ancora tanti palloni (20) e non riescono ad arginare lo strapotere di uno dei due rinforzi autunnali, Alberto Conti, che si presenta ai suoi nuovi tifosi con un bottino di 33 punti con 58 da 3 e 40 di valutazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

