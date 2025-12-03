Rilasciata nella notte Federica Mogherini

Lidentita.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte è stata rilasciata Federica Mogherini, insieme a Stefano Sannino e a un dirigente del Collegio d’Europa. Tutti e tre sono essere stati ascoltati nell’ambito di un’inchiesta per frode che ha colpito il cuore della diplomazia europea. La Procura europea (Eppo) ha confermato che i tre sono stati formalmente informati delle accuse a loro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

rilasciata nella notte federica mogherini

© Lidentita.it - Rilasciata nella notte Federica Mogherini

Altre letture consigliate

rilasciata notte federica mogheriniInchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini rilasciata nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera è stata rilasciata intorno all’1 di notte. Secondo tg24.sky.it

rilasciata notte federica mogheriniUe, Mogherini rilasciata nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera era stata fermata ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode ... Come scrive repubblica.it

rilasciata notte federica mogheriniBelgio, frode su fondi Ue: l'ex Alta rappresentante Federica Mogherini rilasciata - Rilasciata dopo il fermo Mogherini, che ha diretto la diplomazia Ue fino al 2019, è oggi rettrice del Collegio d’Europa View on euronews ... Lo riporta msn.com

rilasciata notte federica mogheriniFederica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga» - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre ... Si legge su msn.com

rilasciata notte federica mogheriniUe, bufera giudiziaria. Le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica ... Si legge su iltempo.it

rilasciata notte federica mogheriniL'inchiesta sulla frode nella formazione dei diplomatici, rilasciata l'ex ministro Mogherini - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, fermata ieri nell’ambito di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rilasciata Notte Federica Mogherini