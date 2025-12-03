Rilasciata nella notte Federica Mogherini

Nella notte è stata rilasciata Federica Mogherini, insieme a Stefano Sannino e a un dirigente del Collegio d’Europa. Tutti e tre sono essere stati ascoltati nell’ambito di un’inchiesta per frode che ha colpito il cuore della diplomazia europea. La Procura europea (Eppo) ha confermato che i tre sono stati formalmente informati delle accuse a loro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rilasciata nella notte Federica Mogherini

