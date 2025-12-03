Rigenerazione urbana conclusa la proposta di aggiudicazione per cinque lotti

Si è conclusa la proposta di aggiudicazione dei cinque lotti relativi alla procedura aperta di accordi quadro lavori, gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. La gara ha registrato un’ampia partecipazione di operatori economici per ciascun lotto, confermando l’interesse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Marcello Moretti. The Traveling Wilburys · Handle With Care. ASSEMBLEA PUBBLICA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA "FORUM 3.0" Percorsco partecipato Sabato 6 dicembre ore 10 30, Municipio di Sant'Ilario d'Enza, Sa - facebook.com Vai su Facebook

? La rigenerazione urbana è sempre più centrale per lo sviluppo del Paese. Per questo e @agenziademanio hanno firmato un nuovo Protocollo d’Intesa che istituisce un gruppo di lavoro dedicato alla valutazione dell’impatto dei progetti sul territorio. L’ Vai su X

NOMINATO Museo Civico “Manfredi”: nominato il Direttore Operativo di cantiere per il cantiere della rigenerazione urbana - L'intervento interessa la rifunzionalizzazione di locali del palazzo comunale e della Cappella della Maddalena ... Come scrive statoquotidiano.it

Regione, proposta di legge per rigenerazione urbana e governo sostenibile del territorio - contraddistinta con il n, 84 del Registro delle iniziative legislative ... molisenetwork.net scrive

Rigenerazione urbana: passano sei proposte ma modificate da PD e Alleanza Verdi sinistra - Politica: Valutate positivamente le manifestazioni di via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini, ex Direzionale Manfredini, Zodiaco, ex Pro latte; non ammissibile quella di strada Fossa Monda. Scrive lapressa.it

«In commissione la legge sulla rigenerazione urbana» - «In commissione urbanistica ed edilizia abbiamo analizzato nel merito la legge regionale sulla rigenerazione urbana le regole per l’esclusione dall’ottenimento dei provvedimenti che la leg ... Scrive civonline.it

Ok Giunta Trieste a proposta rigenerazione Porto Vecchio - La Giunta del Comune di Trieste ha approvato la proposta di valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area di "Porto Vecchio - Da ansa.it

Rigenerazione urbana, il Lazio punta su snellimento e bonus volumetrici - La Regione Lazio sta riscrivendo norme e misure incentivanti per il governo del territorio. Lo riporta edilportale.com