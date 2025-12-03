Rifugiati nelle case dei romani gratis
Gualtieri avvia l’«accoglienza diffusa», ma i soldi andranno solo alla Ong. Aiutiamoli a casa loro. Il problema è che loro, in questo caso, sono i cittadini romani. Ai quali toccherà di pagare vitto e alloggio ai migranti in duplice forma: volontariamente, cioè letteralmente ospitandoli e mantenendoli nella propria abitazione oppure involontariamente per decisione del Comune che ha stanziato 400.000 euro di soldi pubblici per l’accoglienza. Tempo fa La Verità aveva dato notizia del bando comunale con cui è stato istituito un servizio di accoglienza che sarà attivo dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Laverita.info
UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati. . Tra poco è Natale. Ci ritroveremo nelle nostre case, circondati dall’amore dei nostri cari. Non scordiamoci di chi lotta per sopravvivere senza riparo, al gelo dell'inverno. Anche un piccolo gesto può arrivare lontano. - facebook.com Vai su Facebook
I rifugiati fuggono dalla guerra e dalla violenza. I più fragili sono donne, vecchi, bambini davanti alla #emergenzafreddo senza più casa, cibo, abiti, coperte. Con una donazione a @UNHCRItalia possiamo aiutarli a vivere. Visita unhcr.org/it/ per saperne di più Vai su X
Migranti gratis a casa dei romani, aggiudicata definitivamente la gara da 400 mila euro - È stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Roma la gara per l’ accoglienza di migranti in città. Secondo romatoday.it
A Roma il murale sui rifugiati "Nurturing Hope" di Alice Pasquini - UNHCR e UE presentano un progetto di street art in tre città, Roma, Parigi e Copenaghen, per celebrare la solidarietà globale con i rifugiati. Si legge su libero.it
A Roma spunta murales di Alice Pasquini dedicato ai rifugiati - Un nuovo murale ricopre una intera facciata di un palazzo a Roma, nel quartiere per eccellenza dedicato alla street art, Tor Marancia. Da ansa.it