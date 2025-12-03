Riforma giustizia il sondaggio | vittoria del sì con il 57%

(Adnkronos) – Il 53% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, se si dovesse votare ora, il 57% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

