Riforma Edilizia arriva la sanatoria per gli abusi storici Cosa si fa in caso di richiesta e quando scatta il silenzio-assenso

La legge delega di riforma del Testo Unico dell’edilizia (il dpr 3802001) in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri del 4 dicembre presenta alcune novità. A partire dalle sanatorie, su cui Stato e Regioni hanno “competenza concorrente”. Secondo quanto riporta il Corriere diventeranno perentori i termini entro cui le amministrazioni coinvolte devono fornire il loro ok, altrimenti scatterà il silenzio-assenso. In soldoni, se alla richiesta di sanatoria non risponderà nessuno questa si intenderà approvata. Nei casi più complessi, dove devono dare il loro parere più enti, per esempio su immobili sotto tutela storico artistica ci sarà un “commissario ad acta”, che potrà sostituirsi in tutto alle amministrazioni lente nelle approvazioni. 🔗 Leggi su Open.online

