Rifiuti il Comitato San Fruttuoso lancia l’allarme | Rischio sanitario chiediamo interventi immediati
Cassonetti colmi, rifiuti abbandonati e presenza di ratti: preoccupato per la salute pubblica, il Comitato scrive alla Asl 3. Il Municipio: “Disservizi e scarsa attenzione da parte di alcuni cittadini”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
La cronica criticità legata al sistema di gestione dei rifiuti continua a destare forte preoccupazione nel Comitato San Fruttuoso - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, il Comitato San Fruttuoso lancia l’allarme: “Rischio sanitario, chiediamo interventi immediati” - Cassonetti colmi, rifiuti abbandonati e presenza di ratti: preoccupato per la salute pubblica, il Comitato scrive alla Asl 3. Segnala ilsecoloxix.it
Genova San Fruttuoso, allarme dei residenti per le strade sporche. Il Comitato di quartiere: “Mancanza di decoro” - Una lavatrice e uno specchio abbandonati nei giorni scorsi in via Casoni, un frigorifero in via San Fruttuoso, del mobilio in via Manuzio e ancora cassonetti colmi di spazzatura in via ... Secondo ilsecoloxix.it
Strade da incubo a San Fruttuoso. Slalom fra buche e incroci a rischio. Il reportage dal degrado dei cittadini - Questo emerge chiaramente dal report prodotto dal Comitato San Fruttuoso (cellula originaria della più estesa Associazione Hq Monza), che ha ... ilgiorno.it scrive
La mobilitazione a San Fruttuoso: "L’area di via Ticino resti verde" - Comitato all’attacco nonostante le riduzioni alle volumetrie inserite nel progetto approvato dalla giunta. Scrive ilgiorno.it