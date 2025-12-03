Ricorso fermato non bocciato | gli ex consiglieri rilanciano sul caso dello scioglimento del Consiglio

Gli ex consiglieri comunali di Raffadali – Salvatore Gazziano, Caterina Giglione, Domenico Tuttolomondo, Santino Cuffaro Farruggia, Maria Concetta Casalicchio, Salvatore Gacioppo e Paolina Sacco – intervengono dopo la nota diffusa dal Comune sull’improcedibilità del ricorso straordinario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

