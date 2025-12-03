Ricordo del musicista Emiliano Bagnoli donazione alla Pediatria del Bufalini
Si rinnova la solidarietà in ricordo di Emiliano Bagnoli, 16° edizione dell’evento di raccolta fondi Emiday a favore della pediatria dell’ Ospedale Bufalini. Con grande continuità e generosità, anche quest’anno si rinnova la donazione di 1.300 euro destinata al progetto Pediatria a misura di bambino. La donazione è stata raccolta in occasione della 16° edizione della manifestazione Emiday (ricordo del musicista Emiliano Bagnoli) svoltasi il 19 luglio 2025 presso il Parco Campana a San Mauro Mare, grazie al patrocinio del comune di San Mauro Pascoli e in collaborazione con l’Associazione Amare San Mauro, Alcool group di San Mauro mare e la band Leskee gooda della quale Emi era il cantante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
