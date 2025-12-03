Un vino difettoso non è semplicemente un vino andato a male. È un racconto interrotto, un equilibrio imperfetto tra la vigna, la cantina e la bottiglia. Capire i difetti non serve per fare i sommelier da tavolo, ma per riconoscere quanto il vino sia una materia viva, sensibile e mutevole come chi lo crea e chi lo beve. Il più discusso è il Brett, abbreviazione di Brettanomyces: un lievito che, se sfugge al controllo, regala sentori di stalla, cuoio o cerotto. A qualcuno piace – in dosi minime può aggiungere complessità – ma se prende il sopravvento copre tutto il resto. È il vino che parla con voce roca, come dopo una notte lunga. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Riconoscere i difetti per scegliere meglio il vino