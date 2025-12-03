Tempo di lettura: 3 minuti Una ‘lavaderia industriale ‘ di denaro, in grado di rendere puliti soldi sporchi, o perlomeno sconosciuti al fisco. In poco più di un anno, grazie alla compiacenza di due funzionari infedeli, nelle casse del Casinò di Saint-Vincent sono transitati almeno 1,8 milioni di euro di dubbia provenienza che, entrati in banconote, sono usciti dalla casa da gioco con un bonifico e una parvenza lecita. Su questo meccanismo sta indagando la procura di Aosta che ha iscritto nel registro degli indagati 33 persone, imprenditori e loro collaboratori, procacciatori di clienti, e due dipendenti del Casinò, tutti coinvolti in un complesso meccanismo di evasione fiscale e di riciclaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riciclaggio al Casinò, mazzette per lavare il ‘nero’: indagati funzionari infedeli e imprenditori