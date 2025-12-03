Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent mazzette per lavare i soldi sporchi | sequestri anche in Sicilia e Calabria

Una "lavaderia industriale" di denaro, in grado di rendere puliti soldi sporchi, o perlomeno sconosciuti al fisco. In poco più di un anno, grazie alla compiacenza di due funzionari infedeli, nelle casse del Casinò di Saint-Vincent sono transitati almeno 1,8 milioni di euro di dubbia provenienza che, entrati in banconote, sono usciti dalla casa da gioco con un bonifico e una parvenza lecita. Su questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, mazzette per "lavare" i soldi sporchi: sequestri anche in Sicilia e Calabria

