Richiamo dei filetti di acciughe Capri per possibile presenza di istamina ritirato un lotto

Filetti di acciughe Capri ritirati dai supermercati per possibile presenza di istamina: qual è il lotto richiamato e quali sono i rischi per l'uomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Richiamo dei filetti di acciughe Capri per possibile presenza di istamina, ritirato un lotto

