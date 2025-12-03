Ricette mediche valide un anno | ecco per quali malattie non torni più dal medico ogni mese

Se in famiglia c’è qualcuno che deve prendere medicine ogni giorno, sai bene quanto sia stressante la corsa mensile per farsi rinnovare la ricetta dal medico di base. Una procedura che ruba tempo prezioso ai pazienti e impegna inutilmente il dottore in burocrazia. Bene, questa routine sta per finire. La Camera dei Deputati ha approvato una legge che rivoluziona la vita di milioni di italiani con malattie croniche: la validità delle ricette mediche viene estesa a dodici mesi. È una semplificazione enorme che permette ai cittadini di non perdere più tempo nelle sale d’attesa solo per una prescrizione di routine. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Ricette mediche valide un anno: ecco per quali malattie non torni più dal medico ogni mese

News recenti che potrebbero piacerti

Finalmente una svolta per le ricette mediche per patologie croniche: diabete, ipertensione, asma... basta corse dal medico - facebook.com Vai su Facebook

Dossier dei farmaci e ricette valide un anno: svolta per i malati cronici - La rivoluzione, resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026, è «un cambiamento epocale» secondo il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli ... Riporta giornaledibrescia.it

Ricette mediche, da oggi cambia la durata ma non per tutti: la lista delle patologie - Svolta sul fronte delle ricette mediche: la durata si allunga e di molto ma non per tutti. Da milano.cityrumors.it

Cambiano le ricette mediche. Queste non scadono più dopo un mese: ecco quali - Grazie al nuovo provvedimento alcune prescrizioni dureranno un anno: ecco cosa cambierà a seconda delle patologie ... msn.com scrive

Non più un mese, le ricette mediche da oggi valgono un anno per i pazienti cronici - Per chi convive quotidianamente con una malattia cronica, la necessità di recarsi periodicamente dal medico di famiglia, può essere percepita come un calvario che poco ha a che fare con la cura vera e ... Come scrive reggiotv.it

Ricette mediche, per chi ha malattie croniche ora valgono un anno - Finalmente una svolta per le ricette mediche per patologie croniche: diabete, ipertensione, asma... Secondo iodonna.it