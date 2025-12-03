Ricercato perché violentò moglie e figlie piccole | arrestato straniero

L'uomo, un 59enne originario del Togo, non nuovo alle cronache giudiziarie, era ricercato in tutta Italia per violenza sessuale.

