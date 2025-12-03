Ricercato per violenza sessuale in tutta Italia arrestato dai carabinieri

Brillante operazione dei Carabinieri di Paliano che, coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno localizzato ed arrestato a Fiumicino (Rm) un 59enne, originario del Togo e non nuovo alle cronache giudiziarie, ricercato in tutta Italia per violenza sessuale. L'ordine di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

