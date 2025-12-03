Riccione smarrisce 3.250 euro al supermercato | una donna li ritrova e li restituisce

L'incidente e il ritrovamento. Un attimo di distrazione è quasi costato 3.250 euro a un pensionato di 89 anni, residente in Lombardia. L'uomo aveva smarrito una busta contenente il denaro mentre si trovava in un supermercato di Riccione. A evitare il peggio è stata una donna di 60 anni, che trovando il plico non ha esitato a rivolgersi ai carabinieri, dando così il via alle ricerche del legittimo proprietario. Il denaro torna al suo proprietario. Grazie alla busta intestata a un istituto di credito, gli investigatori sono riusciti rapidamente a risalire all'anziano, convocandolo in caserma.

