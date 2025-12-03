Ricciardi | ‘Le campagne vaccinali vanno spinte attivamente’

Per Ricciardi ''bisogna vaccinare le persone nei posti dove lavorano, dove risiedono, altrimenti i risultati non ci sono''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ricciardi: ‘Le campagne vaccinali vanno spinte attivamente’

