Riccardo Zanotti è diventato papà | l’annuncio inaspettato

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è diventato padre: sui social ha postato la foto con un neonato. ma chi è la madre del piccolo?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio inaspettato

Talento di Nuova Generazione: Riccardo Zanotti è il Miglior Autore Under 35! #SIAE #dallapartedichicrea #MusicaEverywhere Vai su X

