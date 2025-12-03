Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà per la prima volta chi è la compagna misteriosa

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà per la prima volta. Il cantautore ha sorpreso i suoi fan con una dolcissima foto mentre stringe tra le braccia il piccolo e la caption che intenerisce: «Per favore non piangere». Riccardo, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, aveva mantenuto il riserbo sulla notizia della gravidanza della compagna, anche lei misteriosa.4 Potrebbe essere anche questo il motivo per cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno recentemente deciso di prendersi una pausa. Sventata ogni ipotesi di scioglimento, Riccardo Zanotti potrà quindi godersi i prossimi mesi da papà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà per la prima volta, chi è la compagna misteriosa

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Per favore non piangere ? 29/11/25". Così, con un post su Instagram, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato di essere diventato papà Auguri! pinguini_tattici_nucleari via IG - facebook.com Vai su Facebook

Talento di Nuova Generazione: Riccardo Zanotti è il Miglior Autore Under 35! #SIAE #dallapartedichicrea #MusicaEverywhere Vai su X

Pinguini Tattici Nucleari: «Per sempre nerd: anche al Maradona» - Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ed Elio Biffi, tastierista della band della provincia di Bergamo passano da Napoli per (ri)lanciare il ... Secondo ilmattino.it

I Pinguini Tattici Nucleari "anti" spoiler: “Se potrà Max Pezzali verrà a trovarci” - In realtà qualche cosa la band capitanata da Riccardo Zanotti se l’è fatta sfuggire soprattutto quando si parla dei loro ... Da radioitalia.it

Riccardo Zanotti, chi è frontman Pinguini Tattici Nucleari/ L’amore per la fidanzata Eugenia Borgonovo - Tutto su Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari: dal successo in coppia con Max Pezzali all'amore per la fidanzata Eugenia Borgonovo Riccardo Zanotti, che coppia con Max Pezzali! Come scrive ilsussidiario.net

Chi ha scritto i nuovi inediti di Amici: ci sono Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Giordana Angi - Maria De Filippi ha annunciato durante l'ultima puntata del serale di Amici, quella del 29 marzo 2025, vincitrice anche degli ascolti tv contro Ne vedremo delle belle, il programma di Rai1 condotto da ... Secondo fanpage.it

“Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici nucleari diventerà papà”/ La fidanzata Eugenia Borgonovo è incinta? - Secondo Deianira Marzano Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e la fidanzata Eugenia Borgonovo attendono un bambino, arriverà conferma? Riporta ilsussidiario.net

Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari: «Prestissimo la reunion dei Maneskin. Lucio Corsi? Le critiche di Morgan sono una medaglia. Con l'IA non lavorerà più nessuno» - Il legame tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali va ben oltre il semplice featuring della canzone «Bottiglie vuote». brescia.corriere.it scrive