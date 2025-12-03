Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà | la prima foto

Riccardo Zanotti ha annunciato d’essere diventato padre. Il celebre cantante dei Pinguini Tattici Nucleari è entrato in una nuova ed entusiasmante fase della sua vita. Una notizia, quella giunta oggi 3 dicembre, che ha colto tutti di sorpresa. Il ben noto artista, anche autore della band, è infatti particolarmente riservato. Vige infatti il mistero su chi sia la sua compagna, ora madre di un “piccolo pinguino”. Riccardo Zanotti papà. Nonostante la ben nota voglia di tutelare la propria privacy e quella dei suoi cari, Riccardo Zanotti si è sentito di condividere una notizia splendida con tutta la sua fanbase. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: la prima foto

"Per favore non piangere ? 29/11/25". Così, con un post su Instagram, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato di essere diventato papà

