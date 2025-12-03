Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà | ecco il tenero annuncio

Dopo essere scomparso dai social per qualche giorno, il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è tornato online per condividere coi suoi follower la notizia della nascita del figlio. La paternità è stata annunciata dal cantante con uno scatto sul profilo Instagram ufficiale della band, in cui Ricardo Zanotti indossa un berretto beige di Snoopy e una felpa pastello, mentre stringe al petto il figlio appena nato. Lo sguardo di Zanotti, pieno d'amore, è rivolto verso il bambino e la didascalia del post - che in circa un'ora ha collezionato quasi 150 mila like e più di duemila commenti - recita " per favore non piangere ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: ecco il tenero annuncio

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Per favore non piangere ? 29/11/25". Così, con un post su Instagram, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato di essere diventato papà Auguri! pinguini_tattici_nucleari via IG Vai su Facebook

Talento di Nuova Generazione: Riccardo Zanotti è il Miglior Autore Under 35! #SIAE #dallapartedichicrea #MusicaEverywhere Vai su X

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti è diventato papà per la prima volta: «Per favore non piangere», l'annuncio a sorpresa - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà per la prima volta. Lo riporta msn.com

Pinguini in festa, Riccardo Zanotti è diventato papà - Riccardo Zanotti, 31enne bergamasco, cantante e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. ecodibergamo.it scrive

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà: l’annuncio a sorpresa e il nome del bebè - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato la nascita del suo primo figlio. Si legge su donnaglamour.it

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà - Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è diventato papà. Si legge su msn.com

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti è diventato papà: l'annuncio sui social. Il sesso e il nome del bambino - "Per favore non piangere", il ritornello della celebre canzone Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari ora è diventata una tenera dedica che il frontman, Riccardo Zanotti, ha scritto su Instagra ... Secondo corrieredellumbria.it

Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti papà per la prima volta: «Per favore non piangere». L'annuncio a sorpresa e la foto dolcissima - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà per la prima volta. Segnala msn.com