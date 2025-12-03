Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari è diventato papà cosa sappiamo della compagna Eugenia Borgonovo

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è diventato papà di un maschietto. La notizia, che già da agosto circolava come indiscrezione dopo la rivelazione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, ha trovato conferma ufficiale attraverso un post pubblicato sulla pagina Instagram del gruppo bergamasco. Il cantante di Alzano Lombardo, residente ad Albino, ha scelto di annunciare il lieto evento con una fotografia che lo ritrae mentre culla il suo bambino. A corredo dell’immagine, una scritta significativa: “Per favore non piangere”, verso tratto da “Pastello bianco”, uno dei brani più amati della band. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari è diventato papà, cosa sappiamo della compagna Eugenia Borgonovo

