Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà Chi è la compagna Eugenia Borgonovo
Roma, 3 dicembre 2025 – Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. La lieta notizia è arrivata attraverso il profilo Instagram ufficiale della band. Ad annunciarlo un post con la foto di Zanotti con in braccio il nuovo arrivato e il commento “Per favore non piangere” (refrain di una notissima canzone dei Pinguini) seguito da un cuore rosso e corredato da una data 29112025. Chi è la mamma, Eugenia Borgonovo. La mamma è Eugenia Borgonovo, compagna dell’artista. Classe 1994 e originaria di Milano, Eugenia Borgonovo – si legge sul sito metropolitanmagazine – si è diplomata al liceo Classico Sarpi e a seguire ha conseguito la laurea presso l’Università Bocconi di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
"Per favore non piangere ? 29/11/25". Così, con un post su Instagram, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato di essere diventato papà Auguri! pinguini_tattici_nucleari via IG - facebook.com Vai su Facebook
