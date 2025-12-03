Roma, 3 dicembre 2025 – Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. La lieta notizia è arrivata attraverso il profilo Instagram ufficiale della band. Ad annunciarlo un post con la foto di Zanotti con in braccio il nuovo arrivato e il commento “Per favore non piangere” (refrain di una notissima canzone dei Pinguini) seguito da un cuore rosso e corredato da una data 29112025. Chi è la mamma, Eugenia Borgonovo. La mamma è Eugenia Borgonovo, compagna dell’artista. Classe 1994 e originaria di Milano, Eugenia Borgonovo – si legge sul sito metropolitanmagazine – si è diplomata al liceo Classico Sarpi e a seguire ha conseguito la laurea presso l’Università Bocconi di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. Chi è la compagna, Eugenia Borgonovo