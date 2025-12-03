Riccardo Pianosi | Noi del kitesurf siamo pazzi Ci alleniamo a 80 km h fino a perdere sensibilità

Riccardo Pianosi, campione del Mondo e d'Europa 2025 di kitesurf, a soli 20 anni ha già vinto tutto o quasi: "Peccato per quel 4° posto di Parigi." A Fanpage.it il racconto dietro ad uno degli sport più spettacolari, giovani e pericolosi: "Duro, durissimo, voliamo con una lama tra i piedi. Ci alleniamo anche di inverno, finché perdiamo la sensibilità. Ma le soddisfazioni che poi ti dà.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Vela, la stagione (quasi) perfetta di Riccardo Pianosi. L’Italia ha trovato il suo serial winner? - Vai su X

Azzorre () Congratulazioni a Riccardo Pianosi, Comune di Prima Classe della Marina Militare, che al Mondiale Youth, Vela olimpica - Formula Kite, si aggiudica la medaglia d'oro e il titolo di Campione del Mondo di categoria. Con questo nuovo successo, - facebook.com Vai su Facebook

Riccardo Pianosi: “Noi del kitesurf siamo pazzi. Ci alleniamo a 80 km/h fino a perdere sensibilità” - Riccardo Pianosi, campione del Mondo e d'Europa 2025 di kitesurf, a soli 20 anni ha già vinto tutto o quasi: "Peccato per quel 4° posto di Parigi ... fanpage.it scrive

Diretta Riccardo Pianosi/ Kite streaming video Rai (vela Olimpiadi Parigi 2024 oggi 8 agosto) - Diretta Riccardo Pianosi kite streaming video Rai, la vela ci fa ancora sognare alle Olimpiadi Parigi 2024 (oggi giovedì 8 agosto) DIRETTA RICCARDO PIANOSI KITE STREAMING, LA VELA SOGNA ANCORA ... Si legge su ilsussidiario.net

La maledizione "medaglia di legno" colpisce anche il pesarese Riccardo Pianosi: è quarto nel kitesurf. Per l'Italia è la 20esima quarto posto - L'Italia sta dominando, alle Olimpiadi di Parigi 2024, la classifica delle "medaglie di legno", gli amari piazzamenti in quarta posizione ai piedi del podio. Scrive corriereadriatico.it

Riccardo Pianosi è Campione d'Europa con vista Los Angeles 2028 - La sfida a cinque cerchi è lanciata, Riccardo Pianosi lo ha fatto dalla spiaggia di Torre Grande ad Oristano dove si sono disputati gli Europei di Kitesurf. Segnala rainews.it

Il pesarese Pianosi è il nuovo campione d’Europa formula Kite: «Ora concentrato in vista del Mondiale» - Il giovane atleta pesarese, 20 anni compiuti lo scorso 1 marzo, in forza alla Marina Militare, cresciuto agonisticamente al Circolo ... corriereadriatico.it scrive

Kitesurf, l'azzurro Riccardo Pianosi conquista il titolo europeo youth a Gizzeria, in Calabria - Nel femminile, trionfa la turca Atakan Derin, seguita dalla britannica Ella Geiger e dalla turca Deniz Sorguc, in un evento che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 22 nazioni e 4 ... Da rainews.it