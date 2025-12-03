Ric Flair | Mi scuso per errore commesso su dichiarazioni post morte di Hulk Hogan

Ric Flair, l’hall of famer e leggenda della WWE fa marcia indietro sulle dichiarazioni rilasciate e sui pensieri espressi alla morte di Hulk Hogan. Il 24 luglio 2025, il mondo del wrestling rimase sbalordito quando venne diffusa la notizia che Terry Bollea, meglio conosciuto al mondo come Hulk Hogan, era morto nella sua casa in Florida all’età di 71 anni. La causa della morte di Hogan è stata indicata come infarto, ma la sua famiglia sta valutando una causa per negligenza medica in relazione alle sue cure e al recente intervento chirurgico per cercare di correggere i gravi danni al collo. Tuttavia, Ric Flair ha scatenato polemiche durante una recente apparizione in un podcast quando ha ipotizzato che la morte di Hulk Hogan fosse dovuta all’uso di “droghe da strada” nel tentativo di mascherare il forte dolore che provava di seguito le sue dichiarazioni: “Gli ho parlato il giorno prima che morisse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Ric Flair: “Mi scuso per errore commesso su dichiarazioni post morte di Hulk Hogan”

Approfondisci con queste news

Ric Flair rivela una sorprendente verità sulla morte di Hulk Hogan - La morte di Hulk Hogan è stata senza dubbio uno dei momenti più tristi di quest´anno e ha generato una ondata di reazioni in ogni angolo del mondo, poiché tutti riconoscevano l´immenso impatto di ... Scrive worldwrestling.it

La leggenda della WWE Ric Flair rivela le sue condizioni attuali dopo l'infortunio - Nel corso dell'episodio del 13 novembre di 'AEW Dynamite', 'The Nature Boy' ha subito un infortunio alla cuffia dei rotatori. Riporta worldwrestling.it

Il mondo del wrestling in ansia: Ric Flair ha un tumore: "È la seconda volta in tre anni" - Ric Flair, iconico 16 volte campione del mondo e leggenda della Wwe, ha un tumore alla pelle. Da gazzetta.it