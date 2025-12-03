Rezza | siamo ancora in tempo affrettarsi a vaccinarsi

Le coperture per il vaccino antinfluenzale in Italia si fermano poco al di sopra del 50% negli ultra 65enni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rezza: “siamo ancora in tempo, affrettarsi a vaccinarsi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rai5. . Dal Teatro dell'Opera di Roma è proposto "Carmen", balletto in due atti con la coreografia di Jirí Bubenícek ispirata alla novella di Prosper Mérimée. Sul podio il M° Louis Lohraseb, interpreti principali Rebecca Bianchi, Amar Ramasar e Alessio Rezza. I Vai su Facebook

Rezza: "Per vaccinazione siamo in zona Cesarini ma ancora in tempo" - Ma, vista l'imprevedibilità della curva epidemica, per proteggere "fragili e anziani siamo ancora in tempo", quindi "è necess ... Scrive msn.com