Rezza | siamo ancora in tempo affrettarsi a vaccinarsi

Imolaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le coperture per il vaccino antinfluenzale in Italia si fermano poco al di sopra del 50% negli ultra 65enni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

rezza siamo ancora in tempo affrettarsi a vaccinarsi

© Imolaoggi.it - Rezza: “siamo ancora in tempo, affrettarsi a vaccinarsi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rezza: "Per vaccinazione siamo in zona Cesarini ma ancora in tempo" - Ma, vista l'imprevedibilità della curva epidemica, per proteggere "fragili e anziani siamo ancora in tempo", quindi "è necess ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rezza Siamo Tempo Affrettarsi