Revocata immunitàMoretti | Amareggiata

17.30 "Amareggiata.Temo che il voto non abbia guardato ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali".Così Alessandra Moretti, eurodeputata Pd,sul voto sulla revoca della sua immunità nel cosiddetto Qatargate. "Attendo con fiducia il voto della Plenaria. Non sono preoccupata dell' impatto che questo voto avrà su me, ma della ricaduta che avrà sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento, che rappresenta milioni di cittadini. L'immunità non è un privilegio personale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it