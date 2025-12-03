Revoca immunità Moretti | Amareggiata

17.30 "Amareggiata.Temo che il voto non abbia guardato ai contenuti della richiesta, ma sia stato condizionato da strategie e convenienze politico-elettorali".Così Alessandra Moretti, eurodeputata Pd,sul voto sulla revoca della sua immunità nel cosiddetto Qatargate. "Attendo con fiducia il voto della Plenaria. Non sono preoccupata dell' impatto che questo voto avrà su me, ma della ricaduta che avrà sulla dignità e sull'indipendenza del Parlamento, che rappresenta milioni di cittadini. L'immunità non è un privilegio personale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quelle HONESTE #Mogherini (piddina renziana) rappresentante politica europea in stato di fermo per indagini su frode appalti pubblici ..... direi tanta roba .... Applausi #Gualmini e #Moretti (le demmmmmm) i n revoca immunità parlamentare per il QUATER Vai su X

Moretti, 'sono amareggiata, contro di me voto politico' - "Sono amareggiata perché gli elementi su cui era basata la richiesta della procura erano stati da me già smentiti su base documentale dinanzi alla commissione Juri. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

La procura belga chiede la revoca dell'immunità per Moretti e Gualmini - La Procura federale belga ha confermato ieri al quotidiano Le Soir di aver chiesto la revoca dell’immunità ... Secondo avvenire.it