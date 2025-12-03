È diventata una delle forme di violenze più subdole e devastanti, tra i giovani e non solo. Se ne parlerà venerdì (alle 15), al Centro congressi Sgr, con il convegno Senza consenso. Immagini rubate, corpi violati, diritti negati e conseguenze psichiche. Un appuntamento dedicato all’analisi delle nuove forme di violenza digitale e delle loro ricadute psicologiche, sociali e giuridiche. L’iniziativa intende affrontare un tema che, come ricordano gli organizzatori, è di forte attualità, anche alla luce del crescente numero di casi legati a fenomeni come revenge porn, coercizione online e diffusione non consensuale delle immagini intime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Revenge porn e gli altri pericoli: come difendersi dalla violenza