Return to Silent Hill | Paura e mistero nel nuovo trailer italiano
Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, ha svelato il nuovo trailer italiano di Return to Silent Hill, il film ispirato alla serie di videogiochi Konami. Il film, diretto ancora da Christophe Gans (autore del primo iconico film del 2006), sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 22 gennaio 2026. Ed il nuovo trailer promette paura, mistero e tanta attenzione per i grandi cultori del classico dei videogames horror. Guardate il trailer di Return to Silent Hill Note ed informazioni su Return to Silent Hill. Dopo il successo del primo film, uscito nel 2006, Christophe Gans torna alla regia di questo nuovo capitolo del franchise, basato sull’acclamato videogame uscito nel 2001. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
