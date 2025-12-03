Retroscena INCREDIBILE per McTominay | non l’avete visto durante Roma-Napoli? L’ha fatto all’Olimpico

Un grande prestazione permette al Napoli di essere corsara allOlimpico, ottenendo l’intera posta in palio grazie alla rete nel primo tempo di David Neres. Oltre l’ottima prestazione dell’ala brasiliana, va evidenziata l’ottima partita corale della squadra, su cui spiccano anche le doti caratteriali e da leader di Scott McTominay. Quest’ultimo, durante il match, è stato protagonista di azioni e comportamenti che lo inseriscono di diritto tra gli uomini più influenti dello spogliatoio del Napoli. McTominay da leader in Roma-Napoli: il racconto di DAZN. Le immagine riportate e raccontate da “ Bordocam ” su DAZN non lasciano nessun dubbio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

