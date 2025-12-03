Retroscena De Bruyne | il Marsiglia in estate ha provato a strapparlo al Napoli Rmc

Tra le tante destinazioni proposte a Kevin De Bruyne la scorsa estate c’era anche l’Olympique Marsiglia. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club francese Medhi Benatia. Queste le parole rilasciate dall’ex difensore marocchino a Rmc e riportate dall’edizione online dell’Equipe: «Ho parlato con De Bruyne, volevo incontrarlo. Era svincolato. Pensavo che per l’allenatore (Roberto De Zerbi, ndr) potesse essere una buona soluzione. Ma era già troppo avanti nelle trattativa con il Napoli». Leggi anche: Napoli: Gilmour starà fuori 45 giorni, Anguissa tornerà a fine gennaio, De Bruyne a inizio marzo (Sky) Senza De Bruyne e i Fab Four, Conte è ritornato al calcio da combattimento che ha sempre coltivato (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Retroscena De Bruyne: il Marsiglia in estate ha provato a strapparlo al Napoli (Rmc)

