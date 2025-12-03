Restituzione di Ilaria Palomba | poesia tra dolore e rinascita
In “Restituzione” Ilaria Palomba attraversa dolore e memoria con una raccolta poetica intensa, luminosa e visionaria. ROMA – Con “ Restituzion e”, edito da Interno Libri, Ilaria Palomba torna con una raccolta poetica dirompente e necessaria che segna una nuova tappa della sua evoluzione artistica. Il volume — con prefazione di Gianpaolo G. Mastropasqua e postfazione di Silvio Raffo — è un attraversamento lirico e simbolico del dolore, della memoria e della resurrezione dell’essere. Dopo opere come Vuoto, Scisma e Purgatorio, Palomba costruisce qui un testo che è insieme catabasi e ascesi, rito di purificazione e atto di restituzione alla vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
