In "Restituzione" Ilaria Palomba attraversa dolore e memoria con una raccolta poetica intensa, luminosa e visionaria. ROMA – Con " Restituzion e", edito da Interno Libri, Ilaria Palomba torna con una raccolta poetica dirompente e necessaria che segna una nuova tappa della sua evoluzione artistica. Il volume — con prefazione di Gianpaolo G. Mastropasqua e postfazione di Silvio Raffo — è un attraversamento lirico e simbolico del dolore, della memoria e della resurrezione dell'essere. Dopo opere come Vuoto, Scisma e Purgatorio, Palomba costruisce qui un testo che è insieme catabasi e ascesi, rito di purificazione e atto di restituzione alla vita.

© Lopinionista.it - “Restituzione” di Ilaria Palomba: poesia tra dolore e rinascita