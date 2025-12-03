Restaurate le vetrate della Sala dei Notari La mecenate Giustozzi | Donare fa bene
Grazie all’ Art Bonus è stata restaurata un’altra vetrata della Sala dei Notari. Questa volta i ringraziamenti vanno alla mecenate Fotinì Giustozzi, imprenditrice dell’azienda Autocentri Giustozzi S.r.l. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sua generosa donazione di 14.784 euro, che ha coperto interamente i costi dell’intervento. "Passeggiando e guardando queste meravigliose vetrate - ricorda Giustozzi - abbiamo compreso l’urgenza di questo restauro e ora, guardandole dall’interno, vedo con grande soddisfazione i loro colori rinati. Donare fa bene alle aziende e alla città e Art Bonus è uno strumento molto valido per farlo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
