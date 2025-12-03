Report medico in casa Empoli | lesione al bicipite femorale per Curto

EMPOLI – Arriva lo stop per Marco Curto. L’Empoli Football Club ha reso noto l’esito degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il difensore. Gli esami hanno evidenziato un problema di natura muscolare. Nello specifico, si tratta di una lesione distrattiva di basso grado. La zona interessata è il capo lungo del bicipite femorale destro. La società ha fatto sapere che il calciatore non ha perso tempo: ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico azzurro, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

