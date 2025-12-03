Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 2 dicembre | Video Mediaset
Nuovo appuntamento stasera martedì 2 dicembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 112, 113 e 114 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Dopo aver scoperto l’innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di chiarire ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie di Sevilay. Cihan accompagna Perihan in albergo. La donna, decisa a conquistarlo, lo invita a bere qualcosa insieme, ma Cihan mette in chiaro che tra loro non vi sarà nulla di più dell’amicizia. Sumru decide di costituirsi dopo aver sparato ad Halil, convinta di averlo ucciso, ma Nihayet tenta di prendersi la colpa al suo posto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
