Repek ecco il noir dell’anima Libro di delitti e abissi umani
"Disonora il padre e la madre": con questo noir Claudio Repek passa dai saggi al romanzo. Pubblicato da Albatros edizioni, il volume sarà in distribuzione, nelle librerie e on line, da questa settimana e verrà ufficialmente presentato il 12 dicembre prossimo ad Arezzo. La storia inizia con l’ omicidio di una bambina e prosegue intrecciando storie criminali e personali nelle quali nessuno è quello che sembra. Si legge nella quarta di copertina: "All’improvviso ci sono eventi che aprono un varco dentro di noi, ferite e pensieri che il tempo aveva cercato di nascondere ritornano in superficie, travolgendoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
