Un'onorificenza che celebra una carriera imprenditoriale di successo e una vita intera spesa con dedizione per la propria città e per la tradizione dolciaria. Renza Dalla Val è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La fondatrice e anima della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Renza Dalla Val della Pasticceria Flego nominata Cavaliere della Repubblica