Renza Dalla Val della Pasticceria Flego nominata Cavaliere della Repubblica
Un'onorificenza che celebra una carriera imprenditoriale di successo e una vita intera spesa con dedizione per la propria città e per la tradizione dolciaria. Renza Dalla Val è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La fondatrice e anima della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Il 2 dicembre arriva COLPO D’OCCHIO, una serata tutta dedicata ai libri fotografici per bambine, bambini e ragazzi presentata da Renza Grossi. Un’occasione per meravigliarsi, esplorare nuove narrazioni visive e lasciarsi ispirare dal potere delle immagini. - facebook.com Vai su Facebook
Cavaliere della Repubblica: premiata l’anima della pasticceria Flego - Renza Dalla Val, fondatrice e anima della storica Pasticceria Flego, è stata insignita del prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica ... Riporta veronaoggi.it