Renza Dalla Val della Pasticceria Flego nominata Cavaliere della Repubblica

Veronasera.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'onorificenza che celebra una carriera imprenditoriale di successo e una vita intera spesa con dedizione per la propria città e per la tradizione dolciaria. Renza Dalla Val è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La fondatrice e anima della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

renza dalla val della pasticceria flego nominata cavaliere della repubblica

© Veronasera.it - Renza Dalla Val della Pasticceria Flego nominata Cavaliere della Repubblica

Altre letture consigliate

renza val pasticceria flegoCavaliere della Repubblica: premiata l’anima della pasticceria Flego - Renza Dalla Val, fondatrice e anima della storica Pasticceria Flego, è stata insignita del prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica ... Riporta veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Renza Val Pasticceria Flego