Regione Toscana | bilancio da 13 miliardi 8 per la sanità 23 milioni per il reddito di cittadinanza Non scende l’Irpef

Firenzepost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio della Regione Toscana vale 12,9 miliardi di euro. Di cui oltre 8 miliardi per la spesa sanitaria. Ci sono 23 milioni per sperimentare il reddito di cittadinanza toscano, destinazione molto cara al Movimento 5 Stelle ora alleato del Pd nel Campo largo. E resta inalterata l'Irpef, che ha gravato sui toscani, pesantemente, nel 2025 che si sta per chiudere. Il voto nell'Aula del Consiglio regionale è previsto fra il 17 e il 18 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

regione toscana bilancio da 13 miliardi 8 per la sanit224 23 milioni per il reddito di cittadinanza non scende l8217irpef

© Firenzepost.it - Regione Toscana: bilancio da 13 miliardi, 8 per la sanità. 23 milioni per il reddito di cittadinanza. Non scende l’Irpef

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regione toscana bilancio 13Regione, via libera alla proposta di bilancio: per il 2026 a disposizione 12 miliardi e 900 milioni - Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, illustra la proposta di bilancio 2026 per il territorio toscano ... Si legge su grossetonotizie.com

regione toscana bilancio 13Toscana, presentata la legge di bilancio 2026 - E’ prevista per il 17 o il 18 dicembre l’approvazione della legge di bilancio 2026 della Regione Toscana. toscanaoggi.it scrive

Regione, via libera alla proposta di bilancio - Regione Toscana, via libera alla proposta di bilancio: per il 2026 a disposizione 12 miliardi e 900 milioni. Si legge su teletruria.it

regione toscana bilancio 13Giani, 'bilancio Toscana entro il 18, senza aumentare tasse' - Il bilancio della Regione Toscana per il 2026 "è un bilancio molto impegnativo perché è un bilancio di 12,9 miliardi su cui non grava alcun aumento di tasse". Come scrive msn.com

La proposta di bilancio regionale 2026 tra sanità, welfare, trasporti e investimenti - Per quanto riguarda gli investimenti, la manovra prevede 920 milioni nel triennio 2026- Da msn.com

Nel bilancio 2024 della Regione Toscana un disavanzo di 998 milioni - Il rendiconto generale della Regione Toscana per l'anno finanziario 2024 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a 998 milioni, confermando il trend di riduzione ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Toscana Bilancio 13