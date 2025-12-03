Regione Toscana | bilancio da 13 miliardi 8 per la sanità 23 milioni per il reddito di cittadinanza Non scende l’Irpef
Il bilancio della Regione Toscana vale 12,9 miliardi di euro. Di cui oltre 8 miliardi per la spesa sanitaria. Ci sono 23 milioni per sperimentare il reddito di cittadinanza toscano, destinazione molto cara al Movimento 5 Stelle ora alleato del Pd nel Campo largo. E resta inalterata l'Irpef, che ha gravato sui toscani, pesantemente, nel 2025 che si sta per chiudere. Il voto nell'Aula del Consiglio regionale è previsto fra il 17 e il 18 dicembre L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
