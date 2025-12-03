Regione Campania al via il totonomi per la Giunta | ipotesi Pecoraro Scanio all’Agricoltura

Anteprima24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nei corridoi del nuovo Consiglio regionale il mosaico della futura giunta inizia a prendere forma tra indiscrezioni, pressioni e qualche frizione non troppo velata. Un elemento, però, appare ormai chiaro: la squadra degli assessori di Roberto Fico sarà composta in larga parte da figure esterne al Consiglio. Una scelta che non sembra casuale. Secondo diverse fonti, questa impostazione viene letta come una strategia per evitare lo scorrimento e, di conseguenza, come un vero e proprio argine nei confronti di Armando Cesaro, che senza subentri non rientrerebbe tra gli eletti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regione campania al via il totonomi per la giunta ipotesi pecoraro scanio all8217agricoltura

© Anteprima24.it - Regione Campania, al via il totonomi per la Giunta: ipotesi Pecoraro Scanio all’Agricoltura

Approfondisci con queste news

regione campania via totonomiCampania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - In attesa della proclamazione ufficiale (almeno una decina di giorni) fervono i contatti per formare la nuova giunta regionale. Da ilmattino.it

Campania, al via il toto-giunta di Fico. Tutti i nomi - Al via il risiko della neo giunta di Roberto Fico. Lo riporta policymakermag.it

regione campania via totonomiAl via la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale” - L’evento, realizzato in collaborazione con il partner digitale Almaviva Group, è dedicato alla piattaforma regionale che promuove e valorizza il patrimonio culturale mediante l’impiego delle tecnologi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Campania Via Totonomi