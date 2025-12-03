Regione Campania al via il totonomi per la Giunta | ipotesi Pecoraro Scanio all’Agricoltura

Tempo di lettura: 2 minuti Nei corridoi del nuovo Consiglio regionale il mosaico della futura giunta inizia a prendere forma tra indiscrezioni, pressioni e qualche frizione non troppo velata. Un elemento, però, appare ormai chiaro: la squadra degli assessori di Roberto Fico sarà composta in larga parte da figure esterne al Consiglio. Una scelta che non sembra casuale. Secondo diverse fonti, questa impostazione viene letta come una strategia per evitare lo scorrimento e, di conseguenza, come un vero e proprio argine nei confronti di Armando Cesaro, che senza subentri non rientrerebbe tra gli eletti.

