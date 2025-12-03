Reggio Emilia auto in fiamme in via dei Gonzaga
Reggio Emilia, 3 dicembre 2025 - Ennesimo incendio di autovettura durante la marcia, a causa di un’avaria tecnica. Negli ultimi giorni sono stati diversi i casi di fiamme o principi di roghi che hanno coinvolto vetture in movimento. Stamattina verso le 9 i vigili del fuoco della caserma di via della Canalina sono stati chiamati all’intervento in via dei Gonzaga, per un’autovettura Fiat che ha dato problemi, con un denso fumo che ha invaso dapprima l’abitacolo, per poi estendersi al resto del veicolo. La persona all’interno, alla vista del fumo, ha bloccato il mezzo per poi uscire e mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
