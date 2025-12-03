Regalone di Natale ai pensionati | 3 euro e 12! così potete permettervi il lusso di respirare un pò di più

Oh, finalmente una buona notizia: Natale arriva in anticipo per i pensionati al minimo! Lo Stato, commosso come un cinghiale davanti al presepe, ha deciso di allungargli in tasca un aumento clamoroso: 3 euro e 12 centesimi. State calmi però, eh. non vi montate la testa. Son soldi pubblici: non vorremmo mai che i pensionati iniziassero a sperperare il patrimonio nazionale in caffè, merendine o addirittura due bigodini di ricambio. Oh, roba da far tremare l’economia mondiale: Wall Street è già in panico. Lo Spi Cgil li chiama “ aumenti vergognosi ”. E come dargli torto? È l’unico caso al mondo in cui per vedere il risultato dell’aumento ti serve non la calcolatrice, ma un microscopio elettronico gentilmente prestato dall’Università. 🔗 Leggi su Lortica.it

