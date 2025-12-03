Regalone di Natale ai pensionati | 3 euro e 12! così potete permettervi il lusso di respirare un pò di più
Oh, finalmente una buona notizia: Natale arriva in anticipo per i pensionati al minimo! Lo Stato, commosso come un cinghiale davanti al presepe, ha deciso di allungargli in tasca un aumento clamoroso: 3 euro e 12 centesimi. State calmi però, eh. non vi montate la testa. Son soldi pubblici: non vorremmo mai che i pensionati iniziassero a sperperare il patrimonio nazionale in caffè, merendine o addirittura due bigodini di ricambio. Oh, roba da far tremare l’economia mondiale: Wall Street è già in panico. Lo Spi Cgil li chiama “ aumenti vergognosi ”. E come dargli torto? È l’unico caso al mondo in cui per vedere il risultato dell’aumento ti serve non la calcolatrice, ma un microscopio elettronico gentilmente prestato dall’Università. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altre letture consigliate
Buongiorno ragazzi. Volevo dirvi che il regalone che mi sono fatto in anticipo per le feste natalizie , va come un treno . Una belva . Ma ora ho un problema grande grande. Finito il budget per comprare qualcosa per la moglie a Natale . Cosa faccio!!! Accetto co - facebook.com Vai su Facebook
Un felice Natale per i pensionati al minimo: aumento di 3,12 euro al mese - Spi Cgil: “aumenti vergognosi di pochi euro, serve riforma vera” ... Da msn.com
Tredicesime Natale 2025 per 16,3 milioni pensionati e 19,7 milioni lavoratori - La Cgia di Mestre calcola un impegno economico lordo di 55,9 miliardi di euro per le tredicesime elargite a 36 milioni di italiani. orizzontescuola.it scrive
Tredicesima, quanti soldi sono e quando arriva: dai lavoratori ai pensionati, tutte le cifre - A partire da lunedì 1 dicembre, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere la tredicesima mensilità, che entro Natale ... Da msn.com