Reflui industriali senza autorizzazione | scatta il sequestro per un’officina

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un’officina meccanica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un artigiano 65enne del posto, dedito alla riparazione di autoveicoli, sito nel Comune di Roccabascerana, esercitava l’attività in assenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reflui industriali senza autorizzazione: scatta il sequestro per un’officina

