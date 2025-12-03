Red hood diventa il eroe di gotham al posto di batman

Con l’espansione di DC K.O., l’attenzione si concentra su uno dei più sorprendenti cambiamenti nella narrazione: l’alter ego di Batman in un mondo alternativo, dove Jason Todd assume il ruolo di vigilante mascherato con un costume che unisce elementi di Red Hood e di Batman. Questo articolo analizza i principali sviluppi di questa trama innovativa, focalizzandosi sulla rivelazione dell’identità di Jason Todd come nuovo Cavaliere Oscuro e sulle conseguenze per Gotham City. il nuovo Batman in un universo alternativo: Jason Todd al posto di Bruce. la trasposizione della storia nel contesto di DC K. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

