Record occupazione in Italia a ottobre 2025 | tasso al 62,7% ma calano i giovani tra i 25-34 anni

È record occupazione in Italia, ma non per tutti. A ottobre si registra un aumento di 75mila occupati (+0,3%) rispetto a settembre. Una crescita che coinvolge i dipendenti, gli autonomi e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Record occupazione in Italia a ottobre 2025: tasso al 62,7%, ma calano i giovani tra i 25-34 anni

L’occupazione continua ad essere il fiore all’occhiello del governo Meloni. L’Istat infatti certifica un nuovo record a conferma che il governo Meloni ha avuto ragione ad orientare le sue politiche economiche verso la crescita, lo sviluppo e il lavoro, chiudendo - facebook.com Vai su Facebook

Dall'assistenzialismo al >>> LAVORO! Record storico per l’occupazione! L’Istat certifica il 62,7% di occupati e oltre 24,2 milioni di lavoratori, mai così tanti. La disoccupazione cala e cresce la fiducia verso il Governo. Avanti così, più lavoro, più crescita, più futur Vai su X

Lavoro, tasso di occupazione al 62,7%: raggiunto livello record in Italia - Per la prima volta da gennaio 2004, quando l'Istat ha iniziato le rilevazioni, in Italia ci sono 24 milioni 208mila occupati. Secondo tg24.sky.it

Occupazione, è record: lavorano sei su dieci dal Sud spinta ai contratti - Ci sono 75mila occupati in più in Italia a ottobre rispetto al mese precedente, per un totale di 24,208 milioni. ilmattino.it scrive

Tasso di occupazione al 62,7% a ottobre: è record in Italia, ma calano i lavoratori giovani - Il dato di ottobre 2025, trainato dalle classi d'età più mature, è il più alto mai registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Segnala msn.com

Ad ottobre il nuovo record del lavoro: 224mila in più rispetto all'anno scorso - Il governo esulta: ottimi risultati, in crescita l'occupazione femminile. msn.com scrive

Record occupazione in Italia al 62,7%, ma i giovani restano esclusi - A ottobre 2025 il tasso di occupazione raggiunge il livello storico del 62,7%, con aumento diffuso tra uomini, donne e over 50, mentre i giovani tra 25 e 34 anni continuano a incontrare difficoltà nel ... Da news.fidelityhouse.eu

È record storico di occupati, ma i giovani restano ancora esclusi dal mercato del lavoro - Secondo l'Istat crescono le persone impiegate in tutte le fasce d'età ad eccezione di quella dei 25- Lo riporta today.it