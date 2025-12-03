Rebecca Lighieri famiglie e altre claustrofobie
Rebecca Lighieri è lo pseudonimo con cui la francese Emmanuelle Bayamack-Tam firma Il club dei bambini perduti (pp. 420, euro 20), edito da 66thand2nd nella traduzione di Valentina Maini. Il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
"Il club dei bambini perduti" racconta ciò che fa male e ciò che tiene in vita, la fatica di crescere e il desiderio ostinato di essere amati, comunque, nonostante tutto.