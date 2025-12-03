Realpolitik focus sulla ‘famiglia nel bosco’
Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 3 dicembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 dicembre 2025. Stasera ampio spazio verrà dedicato agli ultimi sviluppi del caso della “ famiglia nel bosco ”, mentre il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha convocato i genitori, Nathan e Catherine, per giovedì 4 dicembre. Inoltre, con reportage da diverse città italiane, un approfondimento sul tema della sicurezza. Infine, una pagina dedicata alla legge sul consenso: dopo il via libera unanime ottenuto alla Camera, la proposta di legge – volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto di “ consenso libero e attuale ”- è stata bloccata al Senato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mercoledì 26 novembre nuovo appuntamento con “Realpolitik” su Retequattro Mercoledì 26 novembre nuovo appuntamento con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata il tema della sicurezza, con un - facebook.com Vai su Facebook
Realpolitik, anticipazioni: si torna sul tema della e sicurezza. Poi le ultime novità sulla "famiglia nel bosco" - Oggi mercoledì 26 novembre, nuovo appuntamento con Realpolitik, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. affaritaliani.it scrive
Realpolitik, stasera su Rete 4 l’intervista al Vicepremier Tajani. Focus su Gaza, manovra e caso Beatrice Venezi–La Fenice - L’intervista punterà sulla fine del conflitto a Gaza e sugli assetti geopolitici che scaturiscono dall’accordo raggiunto. Scrive atomheartmagazine.com