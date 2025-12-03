Realpolitik focus sulla ‘famiglia nel bosco’

Davidemaggio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 3 dicembre, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 dicembre 2025. Stasera ampio spazio verrà dedicato agli ultimi sviluppi del caso della “ famiglia nel bosco ”, mentre il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha convocato i genitori, Nathan e Catherine, per giovedì 4 dicembre. Inoltre, con reportage da diverse città italiane, un approfondimento sul tema della sicurezza. Infine, una pagina dedicata alla legge sul consenso: dopo il via libera unanime ottenuto alla Camera, la proposta di legge – volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto di “ consenso libero e attuale ”- è stata bloccata al Senato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

