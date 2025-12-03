realme GT 8 Pro | Il Flagship del 2025 tra fotografia RICOH GR potenza AI e design sostenibile

(Adnkronos) - in collaborazione con realme realme ha lanciato sul mercato il GT 8 Pro, un dispositivo che ambisce a competere nel segmento dei top di gamma non solo per le specifiche tecniche, ma anche per l'attenzione alla personalizzazione e all'efficienza energetica. Il lancio è stato caratterizzato dalla presentazione di specifiche di punta, tra cui la potenza di calcolo, l'innovazione fotografica e l'inedita enfasi sulla sostenibilità costruttiva. Il realme GT 8 Pro introduce elementi di design che strizzano l'occhio alla sostenibilità e alla personalizzazione fisica. La variante Urban Blue si distingue per il pannello posteriore realizzato in finta pelle di organosilicio, ottenuta da materiali riciclati e coloranti naturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - realme GT 8 Pro: Il Flagship del 2025 tra fotografia RICOH GR, potenza AI e design sostenibile

